Посольство США потребовало немедленно освободить всех задержанных 25 марта 21 26.03.2017, 8:06

30,669

США будут и далее внимательно следить за ситуацией в Беларуси.

Посольство США в Минске сделало официальное заявление о противодействии демонстрациям по случаю Дня Воли:

«Соединенные Штаты с глубокой озабоченностью отмечают противодействие властей Беларуси проведению мирных акций по случаю ежегодно отмечаемого Дня воли. Масштабные задержания мирных демонстрантов, правозащитников и ряда журналистов идут вразрез с демократическими ценностями. Имеются сообщения об использовании силы против мирных демонстрантов и других лиц.

Насколько нам известно, некоторые из задержанных освобождены. США будут и далее внимательно следить за ситуацией и призывают правительство Беларуси незамедлительно освободить остальных задержанных мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов и обеспечить право граждан на проведение мирных собраний и свободу слова в соответствии с его международными обязательствами».

Напомним, что 25 марта власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.