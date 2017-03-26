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Посольство США потребовало немедленно освободить всех задержанных 25 марта

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  • 26.03.2017, 8:06
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США будут и далее внимательно следить за ситуацией в Беларуси.

Посольство США в Минске сделало официальное заявление о противодействии демонстрациям по случаю Дня Воли:

«Соединенные Штаты с глубокой озабоченностью отмечают противодействие властей Беларуси проведению мирных акций по случаю ежегодно отмечаемого Дня воли. Масштабные задержания мирных демонстрантов, правозащитников и ряда журналистов идут вразрез с демократическими ценностями. Имеются сообщения об использовании силы против мирных демонстрантов и других лиц.

Насколько нам известно, некоторые из задержанных освобождены. США будут и далее внимательно следить за ситуацией и призывают правительство Беларуси незамедлительно освободить остальных задержанных мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов и обеспечить право граждан на проведение мирных собраний и свободу слова в соответствии с его международными обязательствами».

Напомним, что 25 марта власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.


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