Правозащитники: В Минске задержали и избили британского журналиста

Правозащитники: В Минске задержали и избили британского журналиста26
- 26.03.2017, 10:46
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Британского журналиста заковали в наручники и били по лицу в РОВД после Дня Воли в Минске.
25 марта в Минске возле площади Победы во время разгона акции в День Воли был задержан вместе со многими митингующими и британский журналист Филипп Ворвик, сообщает сайт spring96.org.
Позже он написал, что омоновцы заковали его в наручники, не позволяли связаться с посольством, били по лицу.
Более 6 часов Уорвик провел в РУВД. Теперь, по информации наблюдателей, он на свободе.
Ворвик - фотограф и радиожурналист, работающий на английский службу Международного французского радио, радиостанцию «Немецкая волна» и другие СМИ.
Напомним, что 25 марта власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.