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Правозащитники: В Минске задержали и избили британского журналиста

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  • 26.03.2017, 10:46
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Фото с сайта ljunatours.ee

Британского журналиста заковали в наручники и били по лицу в РОВД после Дня Воли в Минске.

25 марта в Минске возле площади Победы во время разгона акции в День Воли был задержан вместе со многими митингующими и британский журналист Филипп Ворвик, сообщает сайт spring96.org.

Позже он написал, что омоновцы заковали его в наручники, не позволяли связаться с посольством, били по лицу.

Более 6 часов Уорвик провел в РУВД. Теперь, по информации наблюдателей, он на свободе.

Ворвик - фотограф и радиожурналист, работающий на английский службу Международного французского радио, радиостанцию «Немецкая волна» и другие СМИ.

Напомним, что 25 марта власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.


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