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Валерий Щукин: Мы все равно победим!

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  • 26.03.2017, 10:50
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ВАЛЕРИЙ ЩУКИН
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

75-летний правозащитник находится в военном госпитале в кардиологическом отделении.

Его задерживали четверо ОМОНовцев. Валерий Щукин избит. Он считает, что «фантомасы», которые вчера хватали людей были чем-то обкурены или обколоты. Но он говорит: «Мы все равно победим!»

- Слава Богу, живой! – старается бодро отвечать сайту belaruspartisan.org 75-летний журналист, правозащитник, бывший депутат Верховного Совета. – Меня взяли на площади Калинина. Дальше я просто не смог дойти – все везде было перекрыто, в каждой подворотне дежурили спецслужбы. Вообще не знаю, как некоторые умудрялись при такой мощной блокаде попасть на Академию наук.

На Калинина стоял автобус, в который закидывали людей. На площади официально находиться было не запрещено – во всяком случае, об этом никто и нигде не объявлял. И то, что там образовалась группа людей – я считаю, в этом виновата милиция. Людям просто некуда было деваться.

Брали всех. За что -- не знает никто. Мы не ругались матом, не оказывали сопротивления.

Я на своем веку повидал много акций протеста, на которых работали омоновцы. В этот раз даже отметил для себя: те омоновцы, которые были в шлемах, хватали и били людей, -- у них были какие-то шальные глаза. Я даже подумал, что они были под каким-то воздействием…

Меня пару раз ударили дубинкой, попало по ноге. Шрам сейчас там ярко сиреневого цвета. От удара была такая боль, что я пару часов не мог идти – хромал.

Меня тащили четверо в шлемах. С одним я, наверное, еще справился бы, а с несколькими уже тяжелее…

В автобусе те, кто сопротивлялся, получали удар в промежность и «ласточку». Чем была вызвана такая жестокость – не понятно. Всех ведь все равно не убьют!

Наш автобус привезли в Заводской РУВД. Вначале хотели везти в Центральный, но, как выяснилось, там все было переполнено.

В Заводском РУВД меня не были. Но били других.

Мне пришлось два часа сидеть на мокром асфальте. Там всех поставили лицом к стенке с поднятыми руками. Но я стоять не мог. И к стенке отказался поворачиваться принципиально! Не люблю быть спиной к врагу. И считаю, что в такой ситуации лучше получить пулю в грудь, чем в спину.

В конце концов, я просто сел на мокрый асфальт, на котором пришлось провести два часа, пока шло оформление протоколов.

Протокол на меня тоже составили, но за что – не знаю. Не видел и не читал.

Мне было плохо. И кто-то вызвал «скорую». Когда врачи меня осматривали, меня всего трясло, был очень сильный озноб, с которым я просто не мог справиться. Вроде и одет был тепло, но, видимо, мокрый асфальт, плохая погода… Ну и давление было очень высоким – 210 на 100…

Дочка привезла мне в госпиталь книжку, инсулин, еду – после укола обязательно нужно хорошо поесть. Иначе реакция организма может быть очень непредсказуемой. Мне необходимо четыре укола инсулина в день. Если отправят на сутки – не знаю. Как быть с уколами, без которых я просто уже не могу жить. Кто там их колоть будет? И будут ли колоть именно инсулин? Доверия к системе нет никакого…

Но мы все равно победим!

Напомним, что 25 марта власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.


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