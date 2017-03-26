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Украина назвала условие участия России в «Евровидении»

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  • 26.03.2017, 11:04
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РФ сама может найти для себя выход из провокационной ситуации.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Россия сможет принять участие в конкурсе «Евровидение»-2017 в Киеве лишь в том случае, если предложит участника, который не имеет проблем с украинским законодательством. Об этом говорится в сообщении, выложенном на YouTube пресс-службой Кириленко в воскресенье, 26 марта, сообщает DW.

«Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы «Евровидения». В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из ситуации, предложив участника или участницу, которые не имеют проблем с украинским законодательством. В таком случае эта проблема будет очень быстро решена», - сказал вице-премьер.

Выдвижение Самойловой – провокация

Кириленко назвал провокацией Москвы выдвижение Юлии Самойловой в качестве участника песенного конкурса от России. «Мы видим, что провокация с «Евровидением» со стороны России - это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Киев не видит оснований для пересмотра о запрете на участие в конкурсе для Юлии Самойловой. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила россиянке въезд на территорию страны сроком на три года за то, что она в 2015 году в нарушение установленного Киевом законодательного порядка въехала на территорию аннексированного Россией Крыма не через Украину.


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