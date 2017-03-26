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Нина Багинская: Крепче бы не было в мире гвоздей…

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  • 26.03.2017, 11:40
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На Дне Воли Нина Багинская так защищала бело-красно-белый флаг, что ОМОНовец не мог отобрать.

Нина Багинская, которая в пятницу вышла с одиночным пикетом к КГБ, вчера пришла на День воли. И несла бело-красно-белый флаг. И защищала его так, что ОМОНовец не мог отобрать.70-летняя женщина в пятницу сделала плакат с фамилиями арестованных и вышла к зданию КГБ протестовать против репрессий. Одна. Ее задержали, продержали до вечера, отпустили. А вчера она вновь была на акции.

«Сила не в силе. Сила - в правде. Я думаю, в пятницу, одной ей было страшнее, чем вчера вместе со всеми», - прокомментировала belaruspartisan.org эти фото журналистка Светлана Калинкина.

Фото: svaboda.org

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