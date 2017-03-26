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МИД Польши: Требуем немедленно освободить всех задержанных в Беларуси

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  • 26.03.2017, 11:33
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Министерство иностранных дел обеспокоено тем, как власти Беларуси мешали проведению мирного протеста в Минске 25 марта.

Бюро Представителя для прессы Министерства иностранных дел Польши распространило заявление (перевод – «Радыё Свабода») в связи с событиями в Минске 25 марта.

Министерство иностранных дел «обеспокоено тем, как власти Беларуси мешали проведению мирного протеста в Минске 25 марта 2017 года».

Превентивные задержания и аресты, а также запугивание журналистов и деятелей независимых организаций, которые происходили как на прошлой неделе, так и в день протеста, в том числе обыск помещений организации «Весна», а также препятствия манифестантам попасть на место демонстрации в Минске - это примеры нарушения в последнее время фундаментальных гражданских свобод и прав человека в Беларуси, считает польское внешнеполитическое ведомство и призывает «прекратить применение насилия правоохранительными органами и немедленно освободить из-под ареста задержанных».

Основания, на которых Европейский Союз хочет строить прочные отношения с Беларусью, - это уважение прав человека и фундаментальных свобод, в том числе свободы слова, права на ассоциации и собрания, а также соблюдение прав всех общественных движений по международным стандартами и обязательствами, - напоминает польский МИД.

Это второе заявление МИД Польши о Беларуси в течение последней недели. 22 марта они напомнила, что европейские санкции были приостановлены взамен за позитивные сигналы из Минска.


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