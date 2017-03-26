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Международные правозащитники: Задержания в офисе «Весны» противозаконны

  • 26.03.2017, 11:53
Александра Делеменчук
Фото helsinki.org.ua

В Киеве прошла пресс-конференцию по событиям в Минске, организованная ведущими правозащитными организациями.

Особую пресс-конференцию по поводу задержаний международных наблюдателей в офисе правозащитного центра «Весна» и свыше тысячи участников акции по случаю Дня Воли прошла 25 марта в Киеве, передает «Еврорадио».

Правозащитники утверждают, что власти Беларуси задержали активистов и журналистов, чтобы они не смогли мониторить мирный марш в Минске. Объединенные правозащитные организации, по словам представителя Украинского Хельсинского союза прав человека Александры Делеменчук, осуждают нарушения прав мирных собраний, выражения мнений и ассоциаций, а также свободы проводить работу в области прав человека, которые вчера были продемонстрированы в столице Беларуси.

Подготовили пресс-конференцию по событиям в Минске от имени правозащитной платформы Гражданская Солидарность ведущие правозащитные организации региона ОБСЕ: Международная федерация за права человека, Frontline Defenders, Международное партнерство по правам человека, Украинский Хельсинский союз по правам человека, Truth Нounds, Tbilisi Shelter City/ACICC и Крым SOS.


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