Международные правозащитники: Задержания в офисе «Весны» противозаконны 26.03.2017, 11:53

Александра Делеменчук

Фото helsinki.org.ua

В Киеве прошла пресс-конференцию по событиям в Минске, организованная ведущими правозащитными организациями.

Особую пресс-конференцию по поводу задержаний международных наблюдателей в офисе правозащитного центра «Весна» и свыше тысячи участников акции по случаю Дня Воли прошла 25 марта в Киеве, передает «Еврорадио».

Правозащитники утверждают, что власти Беларуси задержали активистов и журналистов, чтобы они не смогли мониторить мирный марш в Минске. Объединенные правозащитные организации, по словам представителя Украинского Хельсинского союза прав человека Александры Делеменчук, осуждают нарушения прав мирных собраний, выражения мнений и ассоциаций, а также свободы проводить работу в области прав человека, которые вчера были продемонстрированы в столице Беларуси.

Подготовили пресс-конференцию по событиям в Минске от имени правозащитной платформы Гражданская Солидарность ведущие правозащитные организации региона ОБСЕ: Международная федерация за права человека, Frontline Defenders, Международное партнерство по правам человека, Украинский Хельсинский союз по правам человека, Truth Нounds, Tbilisi Shelter City/ACICC и Крым SOS.