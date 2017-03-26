В Торонто прошла акция солидарности по случаю Дня Воли в Минске 2 26.03.2017, 12:19

Фото: svaboda.org

Несколько десятков участников выразили надежду, что Беларусь скоро займет достойное место в семье свободных европейских народов.

В знак солидарности с участниками акции по случаю Дня Воли в Минске члены Объединения белорусов Канады провели акцию на главной площади Торонто Nathan Phillips Square, передает «Радыё Свабода».

Поддержать соотечественников на родине собралось несколько десятков белорусов, проживающих в Канаде, активистов украинской и балтийских диаспор, а также Комитета за демократическую Россию. Над площадью развевались белорусские национальные и канадские флаги.

К собравшимся обратился Крис Александер, один из лидеров федеральной Консервативной партии, бывший министр иммиграции Канады, и парламентский секретарь по делам защиты.

Фото: svaboda.org

В своем выступлении он обратил внимание на важность поддержки демократических сил в странах бывшего советского блока, в частности, в Беларуси. Профессиональный дипломат с многолетним опытом работы в Восточной Европе поделился мыслями о развитии событий в регионе, подтвердив стратегическую важность, которую может сыграть динамика событий в Беларуси.

Фото: svaboda.org

Маркус Колга, известный кинодокументалист, вице-президент Всемирной Рады эстонцев (Еstonian World Council) выступил со словами поддержки тем, кто выходит на улицы белорусских городов и выразил надежду, что и Беларусь скоро займет достойное место в семье свободных европейских народов.

Как сообщил один из участников акции солидарности Дмитрий Эльяшевич, события в Беларуси обсуждали и во время традиционного празднования, организованного в честь 99-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики в Белорусском общественно-религиозном центре.

Фото: svaboda.org

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.