Участница акции в Минске: Верните наших детей! 26.03.2017, 12:56

Белорусы не хотят терпеть беспредел властей и содержать режим.

«Последние гроши хотят забрать, а деньги пойдут на задержание людей! Я не спала целую ночь вчера, думала: «приду защитить своих детей!» Верните назад наших детей!

23 года уже терплю это безобразия, мы все работаем, чтобы содержать вот эту «черноту», которую мы увидели на вчерашней акции. Вчера хотела прийти – не получилось, детей в этом страхе растила, боялась выходить, так как дети маленькие были. А нужно было выходить! К дочери моей, которая растит ребенка пришло это «письмо счастья». Почему она должна бросать ребенка, вместо того, чтобы с ним ходить на разные кружки. Ее муж содержит. Это верх беспредела. Верх тупости!»

Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акции солидарности с задержанными в Минске.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.