В Бобруйске люди вышли на площадь

В Бобруйске люди вышли на площадь4
- 26.03.2017, 13:03
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(обновлено) Были задержаны более 15 человек, в том числе журналисты.
В Бобруйске пошла зачистка квартала, где собирались проводить акцию протеста, передает «Свабода».
Милиционеры вытаскивали людей из кафе, забирали тех, кто просто гулял. Задержаны более 15 человек, передает правозащитный центр «Весна» в своем твиттере.
Среди задержанных были трое журналистов.
Редактор «Бобруйского курьера» Анатолий Санотенко пришел освещать мероприятия. Там его задержали ОМОНовцы и отправили в милицейский автобус.
Также в Бобруйске задержаны журналисты Андрей Шобин и Виктор Масалович.