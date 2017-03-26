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В Бобруйске люди вышли на площадь

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  • 26.03.2017, 13:03
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Фото: AFP

(обновлено) Были задержаны более 15 человек, в том числе журналисты.

В Бобруйске пошла зачистка квартала, где собирались проводить акцию протеста, передает «Свабода».

Милиционеры вытаскивали людей из кафе, забирали тех, кто просто гулял. Задержаны более 15 человек, передает правозащитный центр «Весна» в своем твиттере.

Среди задержанных были трое журналистов.

Редактор «Бобруйского курьера» Анатолий Санотенко пришел освещать мероприятия. Там его задержали ОМОНовцы и отправили в милицейский автобус.

Также в Бобруйске задержаны журналисты Андрей Шобин и Виктор Масалович.


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