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В Гродно протестующие вышли на улицы

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  • 26.03.2017, 13:09
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Несколько десятков жителей города отпраздновали День Воли.

Около 30 человек собрались в гродненском парке Жильбера, чтобы выразить свою поддержку с задержанными вчера в Минске во время жестокого разгона шествия на Дне Воли, передает «Белсат».

12:00 Акция закончена, она длилась 45 минут. Люди расходятся.

11:52 Люди начали скандировать: «Фашисты!». Милиционеры ушли.

11:50 К протестующим подошли двое милиционеров в форме, которые не представились и заявили, что сбор «не санкционирован», и в случае если люди не разойдутся, они «применят специальные средства».

11:43 Не видно ни флагов, ни лозунгов. Люди спокойно беседуют. 10 милиционеров снимают все на камеру.

Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акции солидарности с задержанными в Минске.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.


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