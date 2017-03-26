«В течении этого года режим будет сметен людьми» 11 26.03.2017, 13:34

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Сергей Попков

Активист оппозиции Сергей Попков оценил протестный потенциал белорусов.

«Режим кормит свою стаю, но деньги уже заканчиваются. Люди говорят, что в течении этого года режим будет сметен людьми. Люди не боятся и это правильно. Нужно организовываться и сметать этот режим. Денег уже нет, режиму нечем будет кормить этих «молодчиков». Изменений в экономике не ожидается, свободы нет, денег ему больше никто не даст, с протянутой рукой не дадут ходить. Поэтому режиму пришел конец», - рассказал активист оппозиции Сергей Попков.

Сharter97.org вел онлайн-трансляцию с акции солидарности с задержанными в Минске.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.