В Могилеве прошла акция протеста 4 26.03.2017, 13:54

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Фото: svaboda.org

На акцию пришли несколько десятков могилевчан.

В 12 часов дня в Могилеве люди начали собираться на улице Ленинской после призыва в социальных сетях собираться для акции. Откликнулось около 50 человек, передает «Радыё Свабода».

Люди в течение часа собирались небольшими группами на месте сбора и обсуждали между собой последние события в Минске и других городах Беларуси, где праздновали День Воли.

Здесь же собралось около 20 крепких парней в штатском. Трое из них вели видеофиксацию того, что происходило на Ленинской. Ими командовал один из руководителей Ленинского отдела милиции Могилева Юрий Колотилкин. Также на месте скопления людей был замечен заместитель начальника милиции общественной безопасности Могилевской области Сергей Волков.

Наиболее популярным словом среди людей, собравшихся на Ленинской, было слово «шунявки». Это слово люди не боялись и не стеснялись говорить в лицо тем, кто вел видеофиксацию. Звучали требования, чтобы эти люди представились.

Попытки начать митинг не было. Не было и инцидентов с правоохранителями.

Те, кто собрался на Ленинской, говорили, что они пришли поддержать задержанных вчера в Минске. Некоторые упоминали имя Николая Статкевича, за судьбу которого они беспокоятся и боятся, чтобы с ним не случилось того, что случилось с пропавшими политиками в конце 90-х годов. На вопрос, не страшно ли было прийти, люди отвечали, что им уже нечего терять, мы, мол, свое отбоялись за два десятка лет, пока правит Лукашенко.

На данный момент толпа рассеялся, но в окрестностях остаются крепкие парни в штатском.

Сharter97.org вел онлайн-трансляцию с акции солидарности с задержанными в Минске.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.