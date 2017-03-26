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Более 100 отважных оршанцев вышли на центральную площадь города

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  • 26.03.2017, 14:05
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Жители Орши отметили День Воли в своем городе.

Как написала на своей странице в «Фейсбуке» правозащитница Полина Степаненко, в Орше 26 марта к 12.00 на центральную площадь вышли около 100 человек.

- Площадь по периметру патрулировали милиция и ОМОН, - сообщила она. - Приехала съемочная группа БТ «Панорама». Возле Центрального РОВД много милиции и милицейских машин. Задержан редактор регионального сайту orsha.eu Игорь Казмерчак, есть еще задержанные.

По ее словам, среди задержанных был мужчина пожилого возраста, которого ОМОН силой затащил в машину. К людям, которые пришли на площадь подходили сотрудники милиции и говорили уйти «по-хорошему».

«Видели вчера, какие вы хорошие», – говорили оршанцы. «Это были не мы», – отвечали сотрудники милиции.


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