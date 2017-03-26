Жители Березы вышли на площадь 1 26.03.2017, 14:20

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Источник: svaboda.org

В городе Береза на Брестчине около 20 местных жителей вышли на площадь Ленина.

Четырех человек задержали милиционеры. Об этом «Свабодзе» рассказал один из участников акции, которая, фактически, и не была акцией, так как люди просто стояли и разговаривали, не держа плакатов и Не скандируя лозунгов:

«Подошли милиционеры, попросили уйти с площади, потому что, по какой-то информации, которая к ним попала, здесь собирается несанкционированный митинг. Мы сказали, что ничего не нарушаем, продолжали стоять и разговаривать с ними. Через некоторое время опять подошли милиционеры и сказали, чтобы мы прошли с ними "для разбирательства". Четырех нас отвезли в милицию».

Протокола на задержанных не составляли, сказал собеседник, проверили, нет ли каких штрафов и отпустили.

После задержаний люди ушли с площади.

Сharter97.org вел онлайн-трансляцию с акции солидарности с задержанными в Минске.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.