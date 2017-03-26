закрыть
26 марта 2017, воскресенье, 17:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Жители Березы вышли на площадь

1
  • 26.03.2017, 14:20
  • 18,311
Архивное фото
Источник: svaboda.org

В городе Береза на Брестчине около 20 местных жителей вышли на площадь Ленина.

Четырех человек задержали милиционеры. Об этом «Свабодзе» рассказал один из участников акции, которая, фактически, и не была акцией, так как люди просто стояли и разговаривали, не держа плакатов и Не скандируя лозунгов:

«Подошли милиционеры, попросили уйти с площади, потому что, по какой-то информации, которая к ним попала, здесь собирается несанкционированный митинг. Мы сказали, что ничего не нарушаем, продолжали стоять и разговаривать с ними. Через некоторое время опять подошли милиционеры и сказали, чтобы мы прошли с ними "для разбирательства". Четырех нас отвезли в милицию».

Протокола на задержанных не составляли, сказал собеседник, проверили, нет ли каких штрафов и отпустили.

После задержаний люди ушли с площади.

Сharter97.org вел онлайн-трансляцию с акции солидарности с задержанными в Минске.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.


Мнение

Объединяемся, планируем, действуем
Объединяемся, планируем, действуем Андрей Стрижак
Идет белорусская весна
Идет белорусская весна Томаш Мацейчук
Ни копейки обезумевшему диктатору!
Ни копейки обезумевшему диктатору! Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Белла Шаевич


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»