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Синоптики: Завтра ожидается до +15 градусов

  • 26.03.2017, 14:28
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Ночью на значительной части территории страны прогнозируются осадки, в основном дождь.

В Беларуси 27 марта будет переменная облачность, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ночью на значительной части территории, днем по Витебской и Могилевской области прогнозируются небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер северо-западный, порывистый, ночью по северо-востоку, утром и днем на большей части территории сильный порывистый (порывами до 15-18 м/с).

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем будет 6-11 градусов тепла, в юго-западных районах - плюс 12-15 градусов.


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