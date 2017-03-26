В Вильнюсе по-белорусски молились за всех задержанных в Минске и регионах 1 26.03.2017, 14:34

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Месса закончилась пением духовного гимна Беларуси «Магутны Божа».

26 марта в белорусском костеле святого Варфоломея молились за Беларусь и белорусов, и всех задержанных на акциях - в Минске и регионах. По-белорусски в Вильнюсе молились также за основателей БНР и Независимость Беларуси. Месса закончилась совместным пением – «Магутны Божа», передает «Радыё Рацыя».

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.