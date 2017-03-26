Кася Камоцкая: Верю, что 25 марта - будет общенациональным праздником 2 26.03.2017, 14:53

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В Варшаве белорусы достойно отпраздновали День Воли.

Сначала улицами польской столице прошло торжественное шествие, а уже поздно вечером в Белорусском Доме состоялся праздничный концерт Каси Камоцкой, передает «Радыё Рацыя».

Известная певица поздравила присутствующих с великим национальным праздником и отметила, что никакие обстоятельства не могут омрачить важности дня 25 марта:

- Несмотря на такие брутальные действия карательных органов, для меня все равно этот день является праздником. И я уверена, что он будет когда-то государственным праздником. Желаю всем силы и веры. Желаю всем оптимизма. Жыве Беларусь!

Кася Камоцкая добавила, что очень впечатлена варшавскими белорусами, которые живя на чужбине, все равно заботятся о национальной культуре и слушают белорусскую музыку.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.