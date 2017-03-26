Владимир Некляев - власти: Вам капцы! 47 26.03.2017, 14:59

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Владимир Некляев

Народный поэт считает, что такого издевательства белорусы власти не простят.

Задержанный и находящийся сейчас в больнице поэт Владимир Некляев рассказал, что с ним произошло.

Поэт вышел в эфир телеканала «Белсат»:

«Забрали меня в половину третьего ночи, на брестском вокзале. Задержанием руководили сотрудники областного КГБ, забирал меня брестский ОМОН. Фактически я был похищен, тут я нахожусь только на основании медицинской справки, никакой бумаги при задержании мне не выдали. Никто даже не собирался выдавать, там какой-то милиционер об этом заикнулся — от него отмахнулись.

Меня заставили раздеться до гола и «скакать вприсядку».Такое не прощают, ребята! Утром, 25 марта, я ехал на акцию в Минск, на которую мы возлагали огромные надежды, мне советовали ехать туда разными конспиративными путями, кто через Латвию, через леса Подляшья, но такой радости, как задержание при незаконном пересечении границы, я им не мог подарить. Я понимал, что граница есть граница, ее по воздуху не перелетишь. Надеялся я лишь на здравый смысл властей. Вышло так, как вышло, задержали.

Вчера меня возили на томографию головного мозга, а все медсестры смотрят на смартфонах видео со вчерашних событий в Минске, это еще хуже чем Площадь-2010. Шунявки бегали, как собаки, за народом, за людьми, за детьми.

Хочу сказать вам: Все! Конец вам, такого издевательства народ вам не простит! Все это пошло в народ, это уже не политическая борьба, этим займутся люди. Вам капцы! Я говорю вам это из больницы, в том состоянии, до которого вы меня довели, но вам капцы!»