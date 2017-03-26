Суд приговорил президента к смертной казни 8 26.03.2017, 15:21

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Абд Раббу Мансура Хади

Фото: bigmir.net

Суд Йемена приговорил к высшей мере наказания также шесть высокопоставленных чиновников в правительстве.

В Йемене суд приговорил президента Абд Раббу Мансура Хади к смертной казни.

По данным агентства Рейтер (перевод – ria.ru), Хади был приговорен к смертной казни за "государственную измену" и "содействие стране-агрессору Саудовской Аравии и ее союзникам". Помимо него, суд Саны приговорил к высшей мере наказания еще шесть высокопоставленных чиновников в его правительстве, в том числе посла Йемена в США Ахмеда Авада Бин Мубарака и бывшего министра иностранных дел страны Рияда Ясина.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.