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Сержант ЦАХАЛа: 100-летие БНР в Беларуси будут отмечать так, как я отметил 99-летие в Израиле

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  • 26.03.2017, 15:31
  • 10,622
Давид Балте
Фото: racyja.com

Белорусскоязычный сержант ЦАХАЛа Борис Давид Балте написал, как он отпраздновал День Воли в Израиле.

«Я прекрасно отметил День Воли. И чувствую себя эгоистом. И если бы не режим, то и в Беларуси этот праздник праздновали по-человечески. Как я в свободном Израиле.

Можно было бы спокойно сходить к национальному мемориалу с бело-красно-белым флагом и возложить цветы. И спеть свой гимн «Мы выйдзем шчыльнымi радамi». И никакого ОМОНа. А все полицейские вежливые И глава государства знает язык своей страны и ее историю.

Фото: facebook.com

А потом дома с семьей за праздничным столом можно выпить шампанское и съесть сладкий бело-красно-белый торт.

Фото: facebook.com

Надеюсь, что 100-летие БНР в Беларуси будут отмечать так, как я отметил 99-летие БНР в Израиле», - написал Борис Балте на своей странице в «Фейсбуке».


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