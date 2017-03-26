День Воли можно считать моральной победой народа над властью 2 Александр Ярошук

26.03.2017, 16:10

Фото: nn.by

Процесс смены власти запущен, никто и ничто не способно его остановить.

Для меня было совершенно очевидно, что вчерашний День Воли ошибочно было представлять как «наш последний и решительный бой».

Он должен был рассматриваться как часть общей стратегии борьбы белорусов за свободу и свое человеческое достоинство. Вчерашний день не мог принести победы, поскольку ситуация еще не созрела, и придется пройти долгий, изнурительный путь к достижению желанной цели. Тем не менее, понимая это, я все-таки принял решение идти на акцию. Ибо бывают моменты, когда просто надо отключать разум и логику и руководствоваться эмоциями, тем, что велит сердце.

Вчерашний День Воли не был политизирован в том смысле слова, который обычно вкладывают в него политики. Так что это была в полном смысле слова народная акция протеста, творил политику народ. А народ обычно как раз и делает то, что ему диктуют эмоции и подсказывает сердце.

В этом смысле слова вчерашний День Воли, безусловно, можно считать победой, моральной победой народа над властью, которую он уже отторгает и считает преступной. И процесс это запущен, никто и ничто не способно его остановить. С недавних пор в глазах народа власть перестала быть сакральной, и в наших условиях, имея в виду особенности ментальности народа - это есть приговор, который только осталось привести в исполнение. И рано или поздно это произойдет.

Александр Ярошук, «Фейсбук»