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Белорусские протесты в заголовках зарубежной прессы

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  • 26.03.2017, 16:32

Сегодня мир проснулся и увидел, как выглядит Беларусь в один из субботних весенних вечеров.

На шествии на День Воли 25 марта и во время «зачисток» среди других задержанных были журналисты — из Великобритании, Франции, Украины.

«Белсат» показывает, как белорусские протесты освещала зарубежная пресса.

The Guardian

«ОМОН и водяные пушки выставили в городах Беларуси и отключили интернет по всей стране в день протеста и шествия за права человека… Насилие осуществлялось неожиданно, замаскированные милиционеры перекрыли главные дороги и бросались на протестующих, чтобы помешать формированию толпы».

RFI

«Свидетели говорят, что произошло сотни задержаний, иногда с использованием насилия, как, например против одной женщины, которая объясняла журналисту свой гнев и вдруг оказалась растянутой на земле. Как эта женщина, в этот день все белорусы хотели сказать, что они не могут больше страдать от экономических трудностей».

LeMonde

«Сотни милиционеров были привлечены, чтобы запретить доступ к центральной площади города этой постсоветской страны, где хотели собраться протестующие. Тогда около тысячи человек просто двинулись в направлении центра города с криками «Ганьба!». По дороге их разогнали».

Washington Post

«Необычное зрелище в Минске: около тысячи человек вышли на улицы столицы протестовать против авторитарного руководства… Шествие было неразрешенным и официальные лица предупреждали демонстрантов, что лучше остаться дома. Но они все равно вышли, их встретили милиционеры, вооруженные щитами и дубинками. Танки и солдаты ждали неподалеку».

France24

Их журналист Гуливер Крэг был задержан в Минске в офисе Белорусской партии Зеленые вместе с украинской журналисткой Кристиной Бердынских и журналистом «Белсата» Алесем Залевским.

«Репрессии в Беларуси ужесточаются. Несколько сотен человек, которые пытались протестовать в Минске против снижения уровня жизни и налога на безработицу, были задержаны. Протестующие скандировали слоганы против руководства страны, были задержаны и даже избиты. В том числе простые прохожие и с десяток журналистов».


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