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Спикер Сената Польши: Лукашенко теряет шанс на сближение с ЕС

  • 26.03.2017, 16:41

Станислав Карчевский призвал немедленно освободить всех задержанных по политическим мотивам в Беларуси.

Спикер Сената Польши Станислав Карчевский сделал заявление в связи с событиями на День Воли в Беларуси.

На своем «Твиттере» политик написал (перевод - Charter97.org):

«Лукашенко теряет шанс на сближение с Евросоюзом и Польшей. Брутальное подавление мирных демонстраций и аресты противоречат его декларациям.

Призываю власти Беларуси прекратить насилие правоохранительных органов и немедленно освободить задержанных из-под ареста».

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.


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