Спикер Сената Польши: Лукашенко теряет шанс на сближение с ЕС
- 26.03.2017, 16:41
Станислав Карчевский призвал немедленно освободить всех задержанных по политическим мотивам в Беларуси.
Спикер Сената Польши Станислав Карчевский сделал заявление в связи с событиями на День Воли в Беларуси.
На своем «Твиттере» политик написал (перевод - Charter97.org):
«Лукашенко теряет шанс на сближение с Евросоюзом и Польшей. Брутальное подавление мирных демонстраций и аресты противоречат его декларациям.
Призываю власти Беларуси прекратить насилие правоохранительных органов и немедленно освободить задержанных из-под ареста».
Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.