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Анджей Дуда: Оценка действий Лукашенко однозначная - критическая

  • 26.03.2017, 17:12

Президент Польши прокомментировал ситуацию в Беларуси.

Президент Польши Анджей Дуда в настоящее время находится с визитом в Словении, сообщает портал wpolityce.pl (перевод Charter97.org).

Журналисты задали президенту Польши вопрос о ситуации в Беларуси, Анджей Дуда четко обозначил свою позицию:

«С большим разочарованием я воспринял информацию о том, как Лукашенко поступает по отношению к оппозиции. Я надеялся, что Лукашенко меняет свою политику - по крайней мере так казалось. Была надежда на то, что Беларусь и Лукашенко хотят приблизить взаимоотношения между правительством и оппозицией к европейским стандартам. К сожалению, власти выбрали совершенно противоположное направление. Наша оценка однозначная, и она критическая».


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