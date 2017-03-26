Представитель Верховного комиссара ЕС: Применение силы против мирных демонстрантов в Беларуси нельзя оправдать 13 26.03.2017, 19:44

Майя Качиянчич

Пресс-секретарь Верховного комиссара ЕС по внешней политике Майя Кочиянчич сделала заявление по поводу событий в Беларуси.

Об этом сообщает «Радыё Свабода».

«Евросоюз очень внимательно следит за ответом властей Беларуси на недавние демонстрации. В последние несколько дней мы следили за ежечасными сообщениями о превентивных арестах и задержаниях на основании различных обвинений.

Например, журналистов задерживали просто за освещение событий. По нашему мнению, такое насилие над свободой слова и собраний находится в противоречии с заявленной Беларусью политикой демократизации, а также международными обязательствами.

Накануне и во время акций на День Воли, несмотря на призыв международного сообщества к сдержанности, реакция со стороны служб безопасности была не выборочна и нелепой. И, к примеру, мы видим, что правозащитный центр «Весна» был разгромлен, а простые граждане были задержаны в большом количестве безо всяких причин.

В связи с этим, мы напоминаем, что применение силы против мирных демонстрантов не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах.

Мы неоднократно говорили о том, что уважение к основным правам и свободоам - в том числе свободе слова, собраний и ассоциаций - должно быть поддержано, и все недавно задержанные граждане должны быть немедленно освобождены.

И я также хотела бы напомнить о том, что шаги, предпринятые Беларусью, когда речь идет об уважении универсальных основных свобод, верховенства закона и прав человека будут оставаться ключевыми для формирования отношений Евросоюза с этой страной.

На данный момент, я думаю, что мы очень четко посылаем месседж для белорусских властей - как публично, так и в непосредственном контакте. Вы знаете, (у нас есть) политика «критического взаимодействия» (с Беларусью) - и наша озабоченность по поводу основных свобод лежит в основе этой политики».