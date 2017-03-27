Где Николай Статкевич? 27.03.2017, 7:32

Николай Статкевич

Четверо суток власти скрывают, где находится лидер белорусских протестов.

Супруга лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича Марина Адамович обращалась в тюрьму КГБ, спецприемник-распределитель на Окрестина, в СИЗО МВД, но не получила никакой информации.

«С 25 марта я посетила все известные мне места, где могут держать людей: СИЗО КГБ, спецприемник и ИВС на Окрестина, СИЗО МВД. В спецприемнике на Окрестина и на «Володарке» мне сказали, что в списках задержанных Николая Статкевича нет. А в СИЗО КГБ информацию предоставлять отказались, что очень напоминает опыт 2010 года — стойкое ощущение дежавю.

В то же время БТ не погнушалось в очередной раз распространить пасквильный сюжет, сшитый белыми нитками, о том, что был задержан «водитель» Статкевича с некими бутылками.

И теперь я не знаю, что думать. В «лучшем» случае Николай находится в «лапах» тех самых гэбистов, как в 2010 году, и вся эта вакханалия диких арестов и диких обвинений в адрес демократических активистов организована с одной целью — сделать моего мужа руководителем этих мифических «террористов».

А пока, по сути, три дня я не имею никакой информации о местонахождении, состоянии Николая! Я знаю, что не раз предпринимались попытки покушения на жизнь моего мужа абсолютно разными способами, в том числе его пытались отравить», - сказала сайту Charter97.org Марина Адамович.

Забил тревогу член Рады БНК, поэт Владимир Некляев.

«Что с Николаем Статкевичем? Вообще жив ли? Практика, которую использует в отношении него власть - это государственный бандитизм. Такими приемами пользуется диктаторский, преступный режим.

Уверен, что в отношении Статкевича фабрикуется уголовное дело. Заявляю это исходя из того, что происходило прошлой ночью со мной. Среди моих бумаг нашли документ на польском языке и попытались представить его как нечто, что может нанести вред национальной безопасности Беларуси.

Я требую немедленного освобождения Статкевича. Требую немедленного сообщить его семье о том, где он находится. Требую от властей (зная, как трудно пришлось моей жене, моим детям в 2010 году) сообщить: жив человек или его убили.

Семьям даже тех нелюдей, которые так поступают сегодня со Статкевичем, я не желаю такого испытать», - заявил поэт Charter97.org из брестской больницы, где сейчас находится под арестом.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников требует от властей незамедлительно предоставить нам информацию о том, где находится Николай Статкевич:

«Cегодня мы ничего не знаем о том, где лидер БНК и что с ним происходит. Мы требуем от властей незамедлительно предоставить нам информацию о том, где находится Николай Статкевич. Предоставить данные его родственникам, всем людям Беларуси. Призываем всех, кто может оказать давление на белорусские власти - Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, демократические государства, мировую общественность - поддержать наши требования.

Мы требуем прекратить преследование людей, предоставить всю информацию о всех людях, местонахождение которых до сих пор неизвестно.

Это преступления режима, которые не первый раз свершаются над белорусами, но с каждым разом становятся все жестче и наглее. Поэтому сегодня всем нам, всем нашим друзьям, надо cделать все, чтобы это прекратилось. И помочь тем, кто оказался в беде».