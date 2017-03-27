Прокуратура Южной Кореи требует арестовать экс-президента
- 27.03.2017, 7:59
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Пак Кын Хе злоупотребляла своей огромной властью и статусом президента.
Прокуратура Южной Кореи решила добиваться ареста бывшего президента Пак Кын Хе. Ее обвиняют в причастности к коррупционному скандалу, сообщает русская служба ВВС.
"Обвиняемая злоупотребляла своей огромной властью и статусом президента, чтобы получать взятки от компаний и ущемлять их права на свободу корпоративного управления", - говорится в заявлении прокуратуры.
Сторона обвинения также отмечает что Пак Кын Хе допустила утечку "важной конфиденциальной информации о государственных делах".
"Это вызывает серьезные вопросы", - отмечается в документе.
Прокуроры подчеркивают, что собрали большое количество доказательств, но обвиняемая отрицает большинства обвинений. Они утверждают, что есть риск уничтожения улик в будущем.
Из документа неясно, направили ли прокуроры запрос на выдачу ордера на арест бывшего президента в суд центрального района Сеула. Представители суда также пока не давали комментариев. Японское агентство Киодо при этом сообщает, что запрос на арест Пак Кын Хе направлен в суд.
В чем обвиняют бывшую главу государства
Скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года. Журналисты одного из кабельных каналов нашли в мусорном баке отеля портативный компьютер с секретными документами, среди которых были тексты речей президента.
Позже Пак Кын Хе призналась, что в первые годы на посту советовалась со своей подругой Чхве Сун Силь при подготовке к выступлениям и в нарушение конституции допустила ее к секретным документам. Президент принесла извинения гражданам страны.
Также в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Ччве Сун Силь - это близкая подруга Пак Кын Хе.
Утверждалось, что Ччве Сун Силь, не занимая государственных постов, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя связи с главой государства.
По оценке особой следственной комиссии, президенту и ее подруге удалось получить от Samsung около 120 млн долларов.
Также следователи обнаружили находящиеся в собственности семьи Чхве активы общей стоимостью около 236 млн долларов. Однако следствие не утверждает, что все эти активы были приобретены незаконно.
Пак злоупотребляла полномочиями, действуя в интересах вице-президента и фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна, считает следствие. В частности, по его версии, Пак обеспечила положительный исход правительственного голосования по слиянию двух связанных с Samsung компаний, хотя по официальным прогнозам слияние должно было привести к серьезным убыткам. Подобных эпизодов в материалах расследования несколько.
Пак Кын Хе также обвиняют в инициировании составления "черного списка" из 9473 деятелей культуры, критиковавших южнокорейское правительство.
Обвинения были выдвинуты в общей сложности против 30 человек. Среди них Ли Чжэ Ён и Ччве Сун Силь.
10 марта конституционный суд страны отстранил Пак Кын Хе от управления государством. Впервые в истории Южной Кореи суд утвердил импичмент президенту от 9 декабря, который ей объявил парламент. Таким образом Пак Кын Хе потеряла президентскую неприкосновенность и иммунитет от уголовного преследования.
И подруга президента, и фактический глава корпорации Samsung находятся под арестом.
"Было бы несправедливо не добиваться ее (президента - Русская служба Би-би-си) ареста, поскольку ее сообщница Чхве Сун Силь, чиновники, следовавшие ее указаниям, и те, кто давали взятки, все были задержаны", - говорится в заявлении прокуратуры.