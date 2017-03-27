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Виктория Азаренко: Хочу вернуться и снова стать лучшей

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  • 27.03.2017, 8:08
  • 7,183
Фото: AFP

Экс-первая ракетка мира рассказала о своем трехмесячном сыне и планах по возвращению в тур.

«Дела у Лео отлично. Он очень счастливый, улыбчивый ребенок. Ему нравятся люди, нравятся прогулки. Находиться с ним рядом чудесно.

Мне очень повезло, что мне помогают родные. Моя мама просто потрясающая; семья моего бойфренда тоже очень помогает, и они скоро впервые приезжают в Беларусь.

Я начала тренироваться около трех недель назад. Сейчас моя задача – набрать физическую силу, перестроить организм, поработать над вещами, на которые часто не хватает времени в межсезонье. Вернуться в тур я хочу на US Open Series. Лео к тому времени будет уже готов пуститься в странствия по миру.

При этом я не хочу торопиться, хочу, чтобы все было комфортно. Я уже торопилась с возвращением после травм, и ничего хорошего из этого не вышло. Хотя нынешнюю ситуацию я считаю не возвращением, а просто продолжением моей карьеры.

Я не сомневаюсь, что могу стать гораздо лучше. Поэтому-то я и не тороплюсь и стараюсь грамотно выстроить работу с тем, чтобы разобраться, что мне нужно добавить в свою игру. Потому что я не хочу возвращаться ради того, чтобы просто играть, – я хочу вернуться и снова стать лучшей», - цитирует Азаренко tribuna.com.

Starting work on new weapons +fundamentals 🔥 #betterthanever #dontcallitacomeback #teamvika

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35)


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