Михаил Пастухов: Лукашенко надо упразднить 34 27.03.2017, 8:18

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Михаил Пастухов

События 25-26 марта в Минске всколыхнули Беларусь.

«Мы стали свидетелями введения то ли чрезвычайного, то ли военного положения. Центр города был наводнен людьми в черной камуфляжной форме. В огромном количестве на улицы была выведена милицейская техника. Люди «в черном» без всяких оснований набрасывались на мирных граждан и затаскивали их в свои адские машины. Организатор акции – Николай Статкевич – накануне был похищен и его место нахождения до сих пор неизвестно», - пишет на сайте belaruspartisan.org экс-глава Конституционного суда Михаил Пастухов.

«Всем стало понятно, что введение особого положения в столице исходило от главы государства, напуганного народным недовольством. Негативные последствия, наступившие от указанной ситуации, возмущение граждан, резкое ухудшение имиджа страны заставляют обсудить вопрос об упразднении должности президента.

Пять аргументов «за»

Лично я убежден, что должность президента следует упразднить.

Во-первых, новейшая история Беларуси показала, что должность президента себя не оправдала. В силу ряда причин она выродилась в единоличную власть с подавлением и подчинением других ветвей власти. По сути, в стране произошла узурпация власти.

Во-вторых, за 20 с лишним лет президентская власть «обросла» множеством органов и всяческих структур, что превратило эту власть в монстра, сравнимого по размерам, силам и финансам со всем государством.

В-третьих, идея о включении должности президента в проект Конституции была ринята неоднозначно в экспертном сообществе и среди депутатов. Она не вписывалась в принцип разделения властей, подрывала основы принципа верховенства права, противоречила традициям белорусской государственности.

В-четвертых, президентские полномочия в руках неподготовленного к такой должности человека привели к злоупотреблению властью, захвату собственности, укреплению собственного аппарата. Вполне закономерно президентская власть превратилась в авторитарную власть, а затем - и неограниченную.

Как показала история, сопротивление этой власти вызывало жесткую реакцию. Примером может быть акция голодовки депутатов оппозиции в Верховном Совете 12-го созыва в апреле 1995 г.

В-пятых, стремление к единоличной власти привело к тому, что Лукашенко предложил многочисленные поправки в Конституцию 1994 года. Когда Верховный Совет 13-го созыва отказался рассматривать такие поправки, то он вынес свой проект Конституции на референдум. Однако в силу грубых нарушений законодательства референдум не был признан законным и легитимным. Несмотря на это, текст новой редакции Конституции был введен в действие с 26 ноября 1996 г. Верховный Совет 13-го созыва страны был распущен, Конституционный суд вынужден был самораспуститься.

По мнению независимых юристов, такого рода действия подпадают под признаки ст.61-1 действовавшего тогда Уголовного кодекса «Заговор с целью захвата государственной власти». Последующие выборы-перевыборы президента не создали законную основу для преемственности власти. По сути, более 20 лет мы имеем верховного правителя и группу лиц, которые ему служат, опираясь на силовые структуры.

Три шага к мечте

Новая редакция Конституция, принятая на референдуме 1996 года, является незаконной с момента ее принятия, а все органы, сформированные на ее основе, не могут считаться легитимными. Получается, что действующая власть оказалась за рамками закона. Принятые этими органами власти правовые акты следует признать юридически ничтожными. Во всяком случае, они нуждаются в пересмотре, в том числе все решения «президентских» судов.

Первым шагом к легитимации органов государственной власти должно стать восстановление Конституции 1994 года. На основе ее положений следует сформировать легитимные органы власти, главным из которых является парламент (по Конституции 1994 года – это Верховный Совет Республики Беларусь).

Единственной силой, способной возродить Конституцию 1994 года, был и остается белорусский народ. На переломном этапе истории он может потребовать собрать всенародное вече – Всебелорусский съезд или собрание и направить на него своих представителей. Этот народный орган вправе решать любые вопросы государственной важности, в том числе о Конституции, о должности президента. Он может сформировать временные органы власти, а также новый состав Центральной избирательной комиссии.

Вторым шагом на пути восстановления законности и демократии могут стать свободные выборы (в парламент и местные органы самоуправления). Если народ выскажется против должности президента, то его выборы не следует проводить.

Третьим шагом может стать внесение поправок в Конституцию 1994 года. Новый состав парламента вправе высказаться за упразднение должности президента, а может ввести должность «ручного президента», которого депутаты сами будут избирать.

Мне представляется, что следует отказаться от должности президента. Выше мною были приведены 5 аргументов за такое решение, но можно привести еще 50. Для Беларуси как небольшого и небогатого государства такая должность является очень обременительной. Как показала практика, она еще опасна для прав и свобод граждан, создает препятствия для поступательного развития экономики и иных сфер жизни. Видимо, не стоит больше надеяться на «доброго президента». Лучше возложить функции главы государства на председателя парламента. При необходимости, он будет давать поручения своим заместителям, решать вопросы коллегиально, привлекать депутатов. Мы все станем управлять страной, и никто не будет над нами главным.

Такая форма правления была в Беларуси до введения должности президента. Так, функции главы государства осуществляли на общественных началах С.С.Шушкевич, М.И.Гриб. Почему бы не использовать оправдавшую себя практику?

Беларусь должна стать парламентской республикой, и это должно быть прямо записано в Конституции на долгие времена».