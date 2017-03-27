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На выборах в парламент Болгарии побеждают сторонники сближения с ЕС

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  • 27.03.2017, 8:36
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Лидер партии ГЕРБ Бойко Борисо
Фото: Getty Images/AFP

Проевропейская партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» опередила пророссийских социалистов.

В Болгарии вечером в воскресенье, 26 марта, завершились досрочные парламентские выборы. По предварительным результатам, их победителем стала проевропейская партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) экс-премьера страны Бойко Борисова, набравшая 33,2 процента голосов, сообщает «Немецкая волна».

За пророссийскую Болгарскую социалистическую партию под руководством Корнелии Ниновой проголосовали 28,4 процента избирателей. Нинова уже признала поражение своей партии и поздравила соперников.

Коалиция «Объединенные патриоты», объединяющая несколько партий, получила 8,8 процента голосов, «Движение за права и свободы», представляющее мусульманское население Болгарии, - 7,7 процента, популистская "Воля" - 4,6 процента.

Расстановка политических сил в парламенте нового созыва определит направление внешней политики Болгарии. Одним из основных предвыборных обещаний лидера ГЕРБ Бойко Борисова было ускоренное присоединение страны к еврозоне и укрепление отношений с Евросоюзом. Глава социалистов Корнелия Нинова в случае победы обещала усилить борьбу с коррупцией и мафией, а также заблокировать продление санкций ЕС против России.

Сложности с формированием коалиции

Предварительные прогнозы не дают возможности предположить состав нового коалиционного правительства. Ранее и ГЕРБ, и социалисты неоднократно отвергали возможность формирования совместной коалиции и заявляли, что не станут заключать союз с мусульманским «Движением за права и свободы».

Досрочные выборы в парламент Болгарии стали необходимы после отставки правоцентристского правительства в ноябре 2016 года из-за поражения правых на президентских выборах. С января 2017-го страной руководит временное правительство, назначенное новым пророссийским президентом Руменом Радевым.


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