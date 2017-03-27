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Москвич пришел на митинг с плакатом «Путин 666»

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  • 27.03.2017, 9:25
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Российского активиста первым задержали возле памятника Пушкину в Москве.

Почти за час до анонсированного начала антикоррупционного митинга «Это вам не Димон» стало известно о первых задержаниях в Москве. У памятника Пушкину силовики схватили активистов Валентина Никитченко и Валерия Назаркина. Никитченко стоял в одиночном пикете с плакатом «Путин 666», сообщает grani-ru-org.

На видео видно, как москвичи кричат активисту «Молодец!», а полиции – «Позор!».


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