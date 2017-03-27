Москвич пришел на митинг с плакатом «Путин 666»6
- 27.03.2017, 9:25
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Российского активиста первым задержали возле памятника Пушкину в Москве.
Почти за час до анонсированного начала антикоррупционного митинга «Это вам не Димон» стало известно о первых задержаниях в Москве. У памятника Пушкину силовики схватили активистов Валентина Никитченко и Валерия Назаркина. Никитченко стоял в одиночном пикете с плакатом «Путин 666», сообщает grani-ru-org.
На видео видно, как москвичи кричат активисту «Молодец!», а полиции – «Позор!».
Дедушкин плакат им не понравился. Хотя это одиночный пикет. https://t.co/BSymHgZdg6— Грани.Ру (@GraniTweet) 26 марта 2017 г.
Это в самом начале. pic.twitter.com/QhpbOxN9EJ