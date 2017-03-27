Вадим Скрипченко: Глеб? Не стоит лишний раз напоминать, какой это футболист 1 27.03.2017, 9:59

17,630

Вадим Скрипченко

Главный тренер «Крыльев Советов» поделился мнением по поводу подписания полузащитника Александра Глеба.

Об этом Вадим Скрипченко рассказал в интервью sovsport.ru.

- В игре с "Ростовом" (0:0) были добыты первые весенние очки. Положительная тенденция?

- Довольны тем, что качество игры в матчах с "Уфой" и с "Ростовом" было лучше, чем в первом весеннем туре против "Локомотива". Идем по нарастающей. Конечно, ждем возвращения в строй травмированных — Корниленко и Ткачева. Думаю, с ними наш атакующий потенциал станет намного выше. Все-таки они определяли игру "Крыльев" в осенней части сезона.

- Когда они должны вернуться в строй?

- Корниленко в полном объеме работает в общей группе. Прошел курс реабилитации после небольшого повреждения, операция ему не понадобилась. Сейчас вместе со всеми готовится к игре с ЦСКА. Ткачев пока по индивидуальной программе работает с тренером по физподготовке и физиотерапевтом. Думаю, после игры с ЦСКА начнет беговую работу и к середине апреля вернется в общую группу.

- Насколько серьезно повреждение Александра Глеба, из-за которого он был заменен в перерыве игры с "Ростовом"?

- Глеб прошел медобследование в сборной Беларуси. Выявили небольшое повреждение связок голеностопа. Но он сможет через некоторое время продолжить работу в общей группе и готовиться к игре с ЦСКА. Другой вопрос, каким он подойдет к матчу функционально? Посмотрим. Пока он в общей группе еще не начал заниматься.

- Были какие-то сомнения по Глебу зимой? Все-таки он пришел в клуб не с начала сборов.

- Раз он оказался в клубе, значит, никаких сомнений не было. Думаю, не стоит лишний раз напоминать, какой это футболист. Каким он обладает виденьем поля, чувством игрового ритма, умением отдать тонкую передачу, попридержать мяч. Он может стать конструктором наших атакующих действий. Что доказал в игре с "Уфой", пусть и проигранной. Он очень хорошо вел игру против уфимцев, команда доминировала, смотрелась. Пока не все в порядке с завершающей стадией. Но Глебом я полностью доволен.

- Следующая игра у "Крыльев" с ЦСКА. До начала весенней части озвучивалось мнение: "При новой расстановке армейцам будет практически нереально забить". Оборона у ЦСКА теперь — стена?

- Тактически ЦСКА изменился, да. Это почерк Гончаренко, который и в предыдущем клубе ставил такой футбол. Игру в три центральных защитника, с двумя латералями. Он видит потенциал своих игроков, ему видней. А по поводу того — стена или не стена, скажу так: в любой, даже самой организованной обороне, можно найти проблемные места. Вопрос — как это использовать.