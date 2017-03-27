Как олигарх Шакутин стал должником государства 7 27.03.2017, 9:47

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Александр Шакутин

Фото: onliner.by

В Беларуси, особенно в регионах, разрастается кризис неплатежей.

Только в Могилевской области на 1 марта 2017 года в списке должников бюджету находились 424 компаний и ИП. В их числе – немало известных предприятий, пишет «Завтра твоей страны».

По данным Инспекции по налогам и сборам по Могилевской области, задолжала в казну одна из компаний экс-сенатора, акционера холдингов «Амкодор» и «Салео» Александра Шакутина. Это – унитарное частное торгово-производственное предприятие «Спамаш», под контролем которого находятся дистрибуционные и некоторые непрофильные активы одного из самых влиятельных бизнесменов Беларуси.

Как отмечается на сайте предприятия «Спамаш», эта структура объединяет под своей крышей торговые предприятия «Славпродукт», «Амкодор-Спамаш», «Амкодор-Бел», «Амкодор-Красноярск», которые продвигают в России технику машиностроительных холдингов Александра Шакутина. В составе также значатся консалтинговая компания «Эспас», производитель емкостей из пенопропилена и оборудования для очистки сточных вод «Белэкотехстрой» и продюсерский центр «Спамаш».

Воспитанницей этого продюсерского центра является Алена Ланская. На «Евровидении -2013» она дошла до финальной части конкурса и заняла 16-е место из 26 участников. Это — второй результат, который был показан белорусскими исполнителями за всю историю их выступлений на «Евровидении».

Кто еще в списке должников?

В списке должников бюджета на 1 марта 2017 года оказалось и ОАО «Рассвет им. К. П Орловского». В советские времена и в первые годы независимости Беларуси это было одно из самых передовых сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса Беларуси.

ОАО «Рассвет», который раньше возглавляли знаменитые председатели Кирилл Орловский и Василий Старовойтов, в 1990-е соперничал с агрокомбинатом «Снов» за неофициальное звание колхоза №1 в стране. При Василии Старовойтове у колхоза был свой банк – первый и единственный «колхозный» банк в истории Беларуси. После отставки и ареста Василия Старовойтова в 1997 году «Рассвет» начал постепенно сдавать позиции.

Некоторое время хозяйство возглавлял будущий вице-премьер и генеральный директор Белорусской калийной компании Валерий Иванов. Одного из его сменщиков правоохранительные органы уличили в рейдерском захвате акций ОАО «Рассвет».

В должниках бюджету на протяжении уже длительного времени находятся два крупнейших производителя алкогольных изделий в области – Климовичский ликеро-водочный завод и «Кристалл» — частное предприятие из-под Могилева.

Климовичский ЛВЗ был одним из лидеров белорусского рынка в 1990-е и в начале 2000-х. Его продукция поставлялась на протяжении некоторого времени для Кремля: водка завода очень нравились российскому президенту Борису Ельцину. Но конкуренция и частые смены руководителей привели к тому, что завод утратил свои позиции на рынке.

«Кристалл» специализируется на производстве плодово-ягодных вин. Еще в 2015 году предприятие входило в первую десятку крупнейших налогоплательщиков области. В прошлом году оно обосновалось в списках должников областной инспекции Министерства по налогам и сборам.