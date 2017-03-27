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Партия БНФ требует освобождения задержанных и отставки Шуневича

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  • 27.03.2017, 10:29

Немотивированные аресты и насилие в отношении мирных граждан являются неприемлемыми и неадекватными.

Председатель Партии Белорусский Народный Фронт Алексей Янукевич выступил с заявлением с возмущением и протестом в связи с беспрецедентно массовыми задержаниями и избиениями участников мирной демонстрации 25 марта 2017 года, передает «Радыё Свабода».

«Грубое нарушение даже нынешнего несправедливого и недемократического закона «О массовых акциях» Мингорисполкомом, а также абсолютно немотивированные аресты и насилие в отношении мирных граждан Беларуси - как участников акций 25 и 26 марта, так и журналистов, наблюдателей и случайных прохожих - являются неприемлемыми и неадекватными и демонстрируют восстановление действия всех прежних репрессивных механизмов в Беларуси.

Мы видим, что власть в очередной раз стремится обмануть не только белорусский народ, но и международное сообщество, фабрикуют уголовное дело против белорусских патриотов из прежнего «Белого легиона» и «Молодого Фронта», чтобы оправдать новую волну репрессий против несогласных с политическим и социально-экономическим курсом руководства страны.

Мы убеждены, что те, кто принимал политические решения, готовил и выполнял приказы о раскрутке политически мотивированных уголовных дел «о подготовке массовых беспорядков», о запрете мирной демонстрации 25 марта и массовых арестах участников акций 25 и 26 марта, а также те, кто осуществляет пропагандистскую поддержку этих действий, работают ради ослабления нашей страны и международной изоляции белорусского государства, нанося прямой ущерб интересам белорусского народа и национальным интересам Беларуси», - говорится в заявлении.

Партия БНФ требует «прекратить государственные репрессии против собственного народа в связи с реализацией гражданами своего права на мирный протест, немедленно освободить всех административно арестованных за участие в уличных акциях в Минске и других городах Беларуси», прекратить уголовное дело о «подготовке массовых беспорядков» и немедленно освободить всех задержанных в связи с этим делом, а также отправить в отставку министра внутренних дел Игоря Шуневича.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.


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