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Пограничники не пустили в Беларусь автобус с гражданами Украины и США

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  • 27.03.2017, 10:40

Всего в автобусе находилось 62 человека.

Белорусские пограничники 25 марта в пункте пропуска "Новая Гута" не пропустили группу иностранных граждан, ехавших из Украины.

Автобус марки "Ванхолл", в котором находились 62 человека, в том числе 57 граждан Украины, четверо граждан США и один - Индии, следовал из Киева в Минск.

"В ходе проведения пограничного контроля в отношении нескольких пассажиров проведены мероприятия по специальной проверке документов. В дальнейшем на основании ст. 30, 31 закона Беларуси "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства" вышеуказанная группа через государственную границу не пропущена и возвращена на территорию Украины", сообщает БелТА со ссылкой на Госпогранкомитет.


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