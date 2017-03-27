Белорусские гимнастки завоевали две медали на турнире во Франции 27.03.2017, 11:01

Екатерина Галкина (слева)

Фото Ulrich Faßbender

Следующим крупным стартом гимнасток станет этап Кубка мира, который с 12 по 16 апреля пройдет в Италии.

Две медали завоевали белорусские представительницы художественной гимнастики на этап Гран-при во французском Тье, сообщает БелТА.

В индивидуальном многоборье Екатерина Галкина поднялась на вторую ступень пьедестала почета, получив по сумме четырех упражнений 71,800 балла. Победительницей стала россиянка Дина Аверина - 74,500 балла. Третье место заняла ее подруга по команде Юлия Бравикова.

Другая белоруска Алина Горносько в индивидуальном многоборье стала пятой (65,900 балла), но смогла завоевать бронзовую медаль в отдельных видах, удачно исполнив композицию с лентой - 18,200 балла. В этой же дисциплине Екатерина Галкина стала четвертой - 17,800 балла. Первое место заняла Дина Аверина - 19,400 балла. Для Екатерины Галкиной в текущем сезоне это уже не первый успех.

В феврале в Москве на рейтинговом турнире "Гран-при Москвы" она завоевала три бронзовые награды в отдельных упражнениях: с обручем, мячом и лентой. Ближайшим наиболее крупным стартом белорусских граций станет этап Кубка мира, который с 12 по 16 апреля пройдет в итальянском Пезаро.