Минское замазали граффити «Это мы с пацанами похищаем людей» 27.03.2017, 11:39

Сегодня рано утром в Минске появился новый стрит-арт.

Граффити с министром Шуневичем, что появилось около площади Победы в Минске, замазали.

О серии граффити с милиционеров стало известно сегодня утром, пишет nn.by.

На трансформаторной будке возле площади Победы было размещено граффити, которое показывало министра МВД Игоря Шуневича в полевой форме НКВД и с пистолетом в руке. Надпись рядом с ним гласит: «Это я горжусь формой и методами НКВД».