Минское замазали граффити «Это мы с пацанами похищаем людей»
- 27.03.2017, 11:39
Сегодня рано утром в Минске появился новый стрит-арт.
Граффити с министром Шуневичем, что появилось около площади Победы в Минске, замазали.
О серии граффити с милиционеров стало известно сегодня утром, пишет nn.by.
На трансформаторной будке возле площади Победы было размещено граффити, которое показывало министра МВД Игоря Шуневича в полевой форме НКВД и с пистолетом в руке. Надпись рядом с ним гласит: «Это я горжусь формой и методами НКВД».