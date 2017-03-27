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Минское замазали граффити «Это мы с пацанами похищаем людей»

  • 27.03.2017, 11:39

Сегодня рано утром в Минске появился новый стрит-арт.

Граффити с министром Шуневичем, что появилось около площади Победы в Минске, замазали.

О серии граффити с милиционеров стало известно сегодня утром, пишет nn.by.

На трансформаторной будке возле площади Победы было размещено граффити, которое показывало министра МВД Игоря Шуневича в полевой форме НКВД и с пистолетом в руке. Надпись рядом с ним гласит: «Это я горжусь формой и методами НКВД».


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