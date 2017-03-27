Зять Трампа с белорусскими корнями станет главой нового управления в Белом доме 3 27.03.2017, 11:47

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Джаред Кушнер возглавит новое подразделение, которое должно «привнести свежее мышление» в Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп назначит своего зятя Джареда Кушнера главой нового подразделения, которое будет заниматься поиском путей реализации ключевых предвыборных обещаний главы государства, сообщает The Washington Post (перевод – gordonua.com).

Новое подразделение будет подчинено непосредственно Трампу. Среди его функций также будет: наблюдение за работой федеральной бюрократической системы и выполнением ключевых предвыборных обещаний Трампа, среди которых, в частности, реформирование системы ухода за ветеранами, и борьба с опиоидной наркоманией.

Планируется, что данная структура станет своего рода оперативной группой, состоящей из экс-руководителей коммерческих организаций, которая должна «привнести свежее мышление» в Вашингтон.

Напомним, что родственники зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера родом из Новогрудка. Семья Кушнер спаслась в войну благодаря побегу из гетто и партизанскому отряду братьев Бельских.

О белорусской истории своих предков Джаред Кушнер публично рассказал предвыборным летом в статье, опубликованной в его газете New York Observer.