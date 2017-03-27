закрыть
27 марта 2017, понедельник, 14:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Зять Трампа с белорусскими корнями станет главой нового управления в Белом доме

3
  • 27.03.2017, 11:47
  • 14,124

Джаред Кушнер возглавит новое подразделение, которое должно «привнести свежее мышление» в Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп назначит своего зятя Джареда Кушнера главой нового подразделения, которое будет заниматься поиском путей реализации ключевых предвыборных обещаний главы государства, сообщает The Washington Post (перевод – gordonua.com).

Новое подразделение будет подчинено непосредственно Трампу. Среди его функций также будет: наблюдение за работой федеральной бюрократической системы и выполнением ключевых предвыборных обещаний Трампа, среди которых, в частности, реформирование системы ухода за ветеранами, и борьба с опиоидной наркоманией.

Планируется, что данная структура станет своего рода оперативной группой, состоящей из экс-руководителей коммерческих организаций, которая должна «привнести свежее мышление» в Вашингтон.

Напомним, что родственники зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера родом из Новогрудка. Семья Кушнер спаслась в войну благодаря побегу из гетто и партизанскому отряду братьев Бельских.

О белорусской истории своих предков Джаред Кушнер публично рассказал предвыборным летом в статье, опубликованной в его газете New York Observer.


Мнение

Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua
Объединяемся, планируем, действуем
Объединяемся, планируем, действуем Андрей Стрижак
Идет белорусская весна
Идет белорусская весна Томаш Мацейчук
Ни копейки обезумевшему диктатору!
Ни копейки обезумевшему диктатору! Наталья Радина


Интервью

Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается