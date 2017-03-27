Статкевич – демонстрантам: Вы доказали, что вас ведут честь и достоинство 8 27.03.2017, 12:00

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Николай Статкевич

Белорусы готовы к тому, чтобы стать полноценной свободной европейской нацией.

«Вы доказали, что вас ведут не лидеры, а ваши честь и достоинство», — такими словами обратился освобожденный из СИЗО КГБ лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич к участникам протестов на День Воли, сообщает nn.by.

Он извинился, что не смог быть вместе с людьми — «не по своей воле».

По его мнению, действия людей 25 марта доказали рост политической и сознательности граждан.

«Мы, белорусы, созрели к тому, чтобы стать полноценной свободной европейской нацией», — сказал Статкевич.

Три дня он провел в одиночке в СИЗО КГБ. Задержали его 23 марта на конспиративной квартире на улице Лобанка в Минске. Ему было предъявлено обвинение в подготовке массовых беспорядков, но 27-го утром он был освобожден — так же неожиданно, как и арестован.