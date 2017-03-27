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Белорусы в состоянии мобилизации

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  • Людмила Мирзаянова
  • 27.03.2017, 12:10
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Людмила Мирзаянова

Люди думают и рассуждают о том, как добиться перемен.

В Беларуси не была почти полгода. На фоне массовых задержаний участников Дня Воли и акций протеста «нетунеядцев» ожидала всеобщего упадка духа. Этого НЕТ. Люди в состоянии мобилизации.

Чувствуют и мыслят конструктивно. Высмеивают действия властей. С кем ни заговоришь о декрете №3, все против «дурного». Причем под «дурным» понимают и декрет, и 23-летнее правление одного того же, и «выборы» по-ермошински...

Люди не только изливают негативные эмоции, они думают и рассуждают о том, как добиться перемен. Один водитель в сердцах сказал (надо было слышать его голос): «Жена сидит с маленькими детьми. Пусть только пришлют ей «письмо счастья», я не только сам на улицу выйду, я 20 человек с собой приведу».

Людмила Мирзаянова, «Фейсбук»


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