Цены на квартиры в Минске вновь обновили десятилетний минимум

Цены на квартиры в Минске вновь обновили десятилетний минимум12
- 27.03.2017, 12:37
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Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья продолжает снижаться.
Как пишет nn.by со ссылкой на данные портала realt.by, она снизилась до $1161 за квадратный метр. На протяжении двух последних недель цена упала на $5.
Таким образ, продолжает обновляться десятилетний минимум цены. Настолько дешевой столичная недвижимость была последний раз в ноябре 2006 года.
При этом количество выставленных на продажу квартир продолжает расти, что, в свою очередь, может привести к дальнейшему снижению.
В областных центрах средние цены квадратного метра сложились такими:
1. Брест ($695),
2. Гродно ($693),
3. Могилев ($580),
4. Гомель ($578),
5. Витебск ($554).