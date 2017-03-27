Цены на квартиры в Минске вновь обновили десятилетний минимум 12 27.03.2017, 12:37

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Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья продолжает снижаться.

Как пишет nn.by со ссылкой на данные портала realt.by, она снизилась до $1161 за квадратный метр. На протяжении двух последних недель цена упала на $5.

Таким образ, продолжает обновляться десятилетний минимум цены. Настолько дешевой столичная недвижимость была последний раз в ноябре 2006 года.

При этом количество выставленных на продажу квартир продолжает расти, что, в свою очередь, может привести к дальнейшему снижению.

В областных центрах средние цены квадратного метра сложились такими:

1. Брест ($695),

2. Гродно ($693),

3. Могилев ($580),

4. Гомель ($578),

5. Витебск ($554).