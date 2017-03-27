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Дальнобойщики начали всероссийскую акцию протеста

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  • 27.03.2017, 12:44
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Фото: Reuters

Активисты Всероссийского объединения перевозчиков требуют отменить или снизить тарифы платежной системы «Платон».

В целом ряде российских регионов началась массовая акция водителей большегрузных автомобилей, протестующих против платного проезда по федеральным трассам. В понедельник, 27 марта, дальнобойщики в знак протеста против системы "Платон" выстроили фуры на обочинах дорог в Московской, Оренбургской, Амурской областях, Санкт-Петербурге, Татарстане, Приморье, и других регионах. В акции на севере Читы участвуют около 50 водителей, пишет «Немецкая волна».

В Оренбурге протестуют около 20 большегрузных и еще столько же легковых автомобилей. В Благовещенске протестуют более 20 водителей, выстроивших фуры вдоль Новотроицкого шоссе. Они утверждают, что власти "сдирают с них три шкуры".

В Санкт-Петербурге несколько десятков фур и легковых автомобилей выстроились вдоль Московского шоссе. В Астрахани дальнобойщики выстроили колонны из машин вдоль одной из главных магистралей города у гипермаркета "Лента".

По данным "Казанского репортера", ссылающегося на участников протестов, на Мамадышском тракте под Казанью собрались около 200 фур.

Под Казанью на трассе М7 –Мамадышском тракте – казанские дальнобойщики организовали забастовку против системы тарифов «Платон», сообщает корреспондент «Казанского репортера» с места событий.

Система "Платон" была введена 15 ноября 2015 года. Она предусматривает плату за проезд большегрузных автомобилей весом более 12 тонн по федеральным трассам. Запуск системы сопровождался сбоями в ее работе и протестами дальнобойщиков. Положения законопроекта применяются для организаций с 1 января 2016 года, для физических лиц - с 1 января 2015 года. С 15 апреля оплата возрастет примерно на четверть - до 1,91 рубля за километр.

В Объединении перевозчиков России, призвавшем дальнобойщиков устроить акцию протеста, рассчитывают на участие в акции до 20 тысяч человек.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, белорусские дальнобойщики присоединятся к всероссийской забастовке.


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