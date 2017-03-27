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Студенты предупредили судей и ОМОН о народной люстрации

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  • 27.03.2017, 12:52
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Все творящие беззаконие и лжесвидетели против своего народа обязательно будут найдены.

Об этом сообщили белорусские студенты в социальной сети «Вконтакте».

«Друзья, сегодня начинаются «суды».

Очень просим записывать имена и фамилии судей, фотографировать их.

Также просим фотографировать омоновцев, которые будут лжесвидетельствовать в судах. Записывайте их имена и фамилии, фотографируйте.

Совсем скоро мы откроем канал, куда можно будет сливать всю информацию!

Все будут найдены!»

Напомним, что сегодня начались суды над сотнями задержанных накануне и во время проведения акций на День Воли в Беларуси.


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