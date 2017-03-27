Студенты предупредили судей и ОМОН о народной люстрации

Студенты предупредили судей и ОМОН о народной люстрации34
- 27.03.2017, 12:52
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Все творящие беззаконие и лжесвидетели против своего народа обязательно будут найдены.
Об этом сообщили белорусские студенты в социальной сети «Вконтакте».
«Друзья, сегодня начинаются «суды».
Очень просим записывать имена и фамилии судей, фотографировать их.
Также просим фотографировать омоновцев, которые будут лжесвидетельствовать в судах. Записывайте их имена и фамилии, фотографируйте.
Совсем скоро мы откроем канал, куда можно будет сливать всю информацию!
Все будут найдены!»
Напомним, что сегодня начались суды над сотнями задержанных накануне и во время проведения акций на День Воли в Беларуси.