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Черник покинул расположение сборной Беларуси по футболу

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  • 27.03.2017, 13:16
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Сергей Черник

Тренерский штаб пошел навстречу французскому клубу «Нанси».

Национальная сборная Беларуси совершила перелет в Скопье, где 28 марта на стадионе «Филип II» проведет товарищеский матч против команды Македонии. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по белорусскому времени.

Расположение сборной покинул вратарь Сергей Черник. Тренерский штаб пошел навстречу «Нанси» и отпустил игрока на важные матчи в чемпионате Франции, сообщает abff.by.

Егор Филипенко и Игорь Шитов получили легкие повреждения в ходе игры против команды Швеции и тренировались по индивидуальной программе. Оставшиеся 20 футболистов, вызванные на сбор, работали в общей группе.


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