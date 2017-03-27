В Беларуси созданы новые «бонстики»: Шунявка, Омон и Хапун 10 27.03.2017, 13:39

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Шунявка, Омон и Хапун

Фото: Facebook

После Дня Воли-2017 белорусы требуют выпустить новые «бонстики».

После брутального разгона мирного шествия в День Воли белорусы ждут выпуска дополнительной серии «бонстиков», сообщает «Белсат».

«Шунявками» называют сотрудников органов внутренних дел в штатском. Слово появилось в белорусском языке блягодаря фамилии министра внутренних дел Игоря Шуневича.

«Бонстики» – популярные игрушки на липучке, которые раздаются в рамках рекламной игры за покупки в одной из торговых сетей.