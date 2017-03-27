закрыть
27 марта 2017, понедельник, 15:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Беларуси созданы новые «бонстики»: Шунявка, Омон и Хапун

10
  • 27.03.2017, 13:39
  • 19,409
Шунявка, Омон и Хапун
Фото: Facebook

После Дня Воли-2017 белорусы требуют выпустить новые «бонстики».

После брутального разгона мирного шествия в День Воли белорусы ждут выпуска дополнительной серии «бонстиков», сообщает «Белсат».

«Шунявками» называют сотрудников органов внутренних дел в штатском. Слово появилось в белорусском языке блягодаря фамилии министра внутренних дел Игоря Шуневича.

«Бонстики» – популярные игрушки на липучке, которые раздаются в рамках рекламной игры за покупки в одной из торговых сетей.


Мнение

Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua
Объединяемся, планируем, действуем
Объединяемся, планируем, действуем Андрей Стрижак
Идет белорусская весна
Идет белорусская весна Томаш Мацейчук
Ни копейки обезумевшему диктатору!
Ни копейки обезумевшему диктатору! Наталья Радина


Интервью

Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается