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Чехия призвала освободить задержанных на День Воли

  • 27.03.2017, 14:06

МИД Чехии внимательно следим за развитием ситуации в Беларуси и России.

Министерство иностранных дел Чешской Республики в понедельник призвало власти Беларуси и России освободить людей, которые были задержаны во время демонстраций в минувшие выходные, передает «Радыё Свабода».

ОМОН в Беларуси арестовал в субботу более тысячи участников шествия на День Воли, которые также протестовали против экономической и социальной политики властей.

Во время воскресных акций протеста против коррупции в Москве было задержано более сотни демонстрантов, включая оппозиционного лидера Алексея Навального.

«Мы внимательно следим за развитием ситуации в Беларуси и России. Мы призываем все ответственные органы к освобождению всех задержанных и уважению их прав и свобод», - заявило Министерство иностранных дел Чехии на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.


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