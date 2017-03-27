Чехия призвала освободить задержанных на День Воли 27.03.2017, 14:06

МИД Чехии внимательно следим за развитием ситуации в Беларуси и России.

Министерство иностранных дел Чешской Республики в понедельник призвало власти Беларуси и России освободить людей, которые были задержаны во время демонстраций в минувшие выходные, передает «Радыё Свабода».

ОМОН в Беларуси арестовал в субботу более тысячи участников шествия на День Воли, которые также протестовали против экономической и социальной политики властей.

2/2 Call on respective authorities to release all the detained citizens and respect fundamental rights and freedoms. — Czech MFA (@CzechMFA) 27 марта 2017 г.

Во время воскресных акций протеста против коррупции в Москве было задержано более сотни демонстрантов, включая оппозиционного лидера Алексея Навального.

«Мы внимательно следим за развитием ситуации в Беларуси и России. Мы призываем все ответственные органы к освобождению всех задержанных и уважению их прав и свобод», - заявило Министерство иностранных дел Чехии на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.