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Минчанка предлагает жилье и два гектара земли в деревне в обмен на продукты

  • 27.03.2017, 14:40

На рынке недвижимости периодически появляется жилье, которое готовы сдавать за символическую плату и погашение коммуналки.

После многократных попыток сдать в аренду деревенский дом под Сморгонью минчанка Татьяна решила пойти на более радикальные меры и кардинально изменить условия: сдать дом практически даром. Взамен девушка просит отдавать ей часть продуктов, которые арендаторы смогут вырастить на своей земле. Это, конечно, не квартира в Минске, но Татьяна надеется, что такое предложение сможет заинтересовать белорусскую семью, пишет onliner.by.

Дом, который предлагает Татьяна, находится примерно в 130 километрах от Минска. Кроме жилой постройки, на участке в два гектара есть хлев, сарай, летняя кухня и баня. Также Татьяна обещает арендаторам дать в пользование мотоблок, трактор, электромельницу и садовый инструмент. «Жилье, конечно, не новое, но и не разваливается. Обычный, в меру досмотренный деревенский дом», — описывает жилье Татьяна.

— Может, мое предложение сможет кого-то выручить в сложной жизненной ситуации. Сейчас хозяйство пропадает без хозяина. Мы пробовали сдавать в аренду, но надолго люди не хотят задерживаться в деревне, да еще и платить за аренду.

Мы ищем взрослую работящую семью (от 28 лет), которой будет интересно развивать свое хозяйство. Мы даже готовы вложить некоторые деньги в развитие: купить поросенка, кур, возможно, корову. Если человек хочет посадить гектар картошки — мы дадим ему для этого семенной картофель, хочет петрушку — дадим семена для петрушки, хочет сделать небольшой сельхозбизнес — пожалуйста, все в ваших руках. Да и территория для расширения есть!

Люди просто должны подойти ко всему ответственно: не лениться вставать в пять утра, чтобы покормить поросенка или вывести корову на травку, в общем, заниматься делом.

Взамен мы не попросим денег за аренду участка и дома или часть вырученных денег с продажи урожая. Мы лишь хотим брать выращенный на нашей земле экологически чистый продукт, теплое настоящее молоко и яйца для своего стола.

В агентстве недвижимости «Твоя столица» утверждают, что такие предложения — большая редкость. Однако на рынке периодически появляется арендное жилье, которое готовы сдавать за символическую плату и погашение коммунальных платежей. Конечно, такие варианты чаще всего касаются регионов.


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