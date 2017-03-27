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Активиста «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова осудили на 25 суток

  • 27.03.2017, 14:57
Фото: tut.by

На данный момент это максимальный приговор за празднование Дня Воли.

В суде Советского района состоялось рассмотрение дела таксиста и активиста гражданской кампании «Европейская Беларуси» Леонида Кулакова, пишет tut.by.

Кулаков рассказал, что когда шел на акцию, взял с собой два блока сигарет, несколько килограммов лука, чеснок. Все забрали при задержании.

Не встал, когда вошла судья.

— Не встану. Я не доверяю суду, который служит этому кровавому и воровскому режиму, — сказал Леонид Кулаков.

— Мы еще к этому подойдем, — ответила судья.

Леонид Кулаков отказался отвечать на какие-либо вопросы судьи и давать пояснения.

Марина Федорова объявила перерыв, после которого заявила, что оснований для отвода судьи у Леонида Кулакова нет.

— Ходатайства заявлять будете? — спросила судья.

— Мне нужно ознакомиться с материалами дела, но без очков я ничего не вижу. В РУВД мне никакие документы читать не давали.

— А где ваши очки?

— В Советском РУВД.

В процессе снова объявлен перерыв на 10 минут.

Очки нашлись. Леонид ознакомился с материалами дела. И после этого пояснил суду, что хотел участвовать, но просто не дошел. Все было перекрыто — не знал, куда идти. Просто смотрел по сторонам. Подошли сотрудники милиции и сказали пройти в автозак.

— Они даже пальцем меня не касались. Поэтому в протоколе — провокация и ложь. А результат всем известен.

Потом перешли к допросу свидетелей — Качана и Михасева.

— Задерживал его на улице Хмельницкого 25 марта около двух часов дня, — быстро произнес Дмитрий Качан.

— Не торопитесь, — остановила его судья.

Далее он рассказал заученный текст, как и на всех остальных процессах. Свидетели Качан и Михалев ходят по многим заседаниям в Советском суде.

— Вы говорите правду? — спросил Кулаков у Качана.

— Да.

— Готовы поклясться?

— Мы не в Штатах, чтобы клятвы произносить, — ответил Дмитрй Качан, несмотря на то, что судья сняла вопрос к свидетелю.

Свидетеля Константина Михасева активист Леонид Кулаков назвал «лжесвидетелем».

— Вы лжете. Потому что в протоколе написано, что меня задержали на Хмельницкого. Но это произошло на улице Якуба Коласа, — уточнил Кулаков. — Хотя и пикета там не было, я стоял просто один. Нету веры вам. Приговор всем известен.

Свидетель Качан вообще сначала перепутал Кулакова с правозащитником «Вясны», который сидел на соседней лавке.

Вердикт судьи — 25 суток ареста.


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