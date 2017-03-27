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Актриса Белорусского Свободного театра Яна Русакевич госпитализирована

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  • 27.03.2017, 15:19
  • 9,736
Яна Русакевич

Во время Дня Воли в Минске она получила удар по голове.

«Актриса Свободного театра Яна Русакевич госпитализирована с ЧМТ. Во время Дня Воли какой-то подонок ударил ее по голове. От каждой такой новости мне хочется взвыть, как от удара кованым ботинком по почкам. Игра Яны в "Психозе" когда-то поразила в самое сердце», - написал в «Фейсбуке» Арамаис Миракян.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.


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